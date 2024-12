आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान ने लिया था पंगा, भारत ने 14 दिन में कर दिये थे 2 टुकड़े

History of 3rd December: भारत-पाकिस्तान 1971 की जंग दक्षिण एशिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है. इस जंग ने भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीतिक संरचना को बदल दिया. यह जंग भारत और पाकिस्तान के बीच आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चली और पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) की स्वतंत्रता में निर्णायक साबित हुआ.

पाकिस्तान का विभाजन (1947) के बाद पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) के बीच गहरा सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक भेदभाव था. 1970 के चुनावों में, पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी 'अवामी लीग' ने बहुमत हासिल किया. लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक सत्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया. मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के जरिए पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना शुरू कर दिया. जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आ गए.

On this day in 1971 Pakistan started a misadventure against India for which they paid a heavy cost. It ended with over 93,000 Pakistani soldiers laying down their arms in a formal surrender ceremony.

They continue to wage a proxy war which they will never succeed in.

Jai Hind pic.twitter.com/73GFL1LhHL

— Lt Gen Satish Dua (@TheSatishDua) December 3, 2024