Corona: घर पर आइसोलेट हैं तो कैसे करें Oxygen चेक? सरकार ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली: COVID-19 मरीजों का ऑक्सीजन लेवल (Oxygen Level) ट्रैक करने के तरीके के बारे में केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी की है. सही तरीके से ऑक्सीजन ट्रैक करने से यह स्पष्ट हो सकता है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या नहीं. सरकार ने ये गाइडलाइन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्ट्स के बाद जारी की है.

The pulse oximeter is used to measure the oxygen level (oxygen saturation) of the blood. But do you know how does it work? Take a look! #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/YAToaH8hIq

— MyGovIndia (@mygovindia) April 24, 2021