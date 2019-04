बनिहाल में CRPF काफिले पर हमले की साजिश में शामिल PhD शोधार्थी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में बीते महीने 30 मार्च को सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर हुए नाकाम आत्मघाती कार बम हमले की साजिश से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने हमले के सिलसिले में एक पीएचडी शोधार्थी के साथ पांच अन्य आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है. जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक एमके सिन्हा ने बताया कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी मुन्ना बिहारी के कमान के तहत आतंकी संगठन जेईएम और हिज्बुल मुजाहिद्दीन ने मिलकर आतंकी हमले की साजिश रची थी.

Hilal Ahmad Mantoo, PhD student from Kashmir studying in Punjab was arrested last week in connection with car bomb blast in Banihal on March 30. IGP Jammu MK Sinha says 'We have almost cracked the case completely and six persons so far have been arrested' pic.twitter.com/sygu2npqSj

