Weather Update: ये राज्य हो जाएं सावधान! आज से चार दिन तक कहर ढाएगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: मॉनसून (Monsoon) सीजन के दूसरे फेज में कुछ राज्यों की बारिश ने रिकार्ड तोड़ दिया है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान (Rajasthan), महाराष्ट्र (Maharashtra), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) समेत कई राज्यों में जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. एमपी (MP) और ओडिशा (Odisha) में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. यूपी के कुछ जिलों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों तक असम, मेघालय, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

मध्य प्रदेश में अभी तक हालात सामान्य नहीं

एमपी मौसम विभाग के अनुसार, दो दिन बाद 26 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा, जिसके प्रभाव से एक बार फिर पांच दिन तक बारिश का दौर चलेगा. इसके बाद 26 अगस्त से पूर्वी मध्यप्रदेश के हिस्सों में बारिश होगी. इसके बाद 27 से 31 अगस्त के बीच भोपाल-नर्मदापुरम में तेज बारिश और इंदौर-उज्जैन संभाग में रिमझिम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 26 से 28 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया है. ओडिशा में 27 अगस्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27-29 अगस्त और साउथ ईस्ट यूपी और बिहार में 27 व 28 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. इसी तरह से विदर्भ में 28 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

पहाड़ी राज्यों में चेतावनी

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25 अगस्त, हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त और उत्तराखंड में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश होगी. पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27-29 अगस्त और अगले 4 दिन तक असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, दक्षिणी कर्नाटक में 26 अगस्त, तेलंगाना में 27 और 28 अगस्त और तमिलनाडु में अगले पांच दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

o Fairly widespread/widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over South Interior Karnataka on 26th; Rayalaseema during 25th-27th; Telangana on 27th & 28th; Kerala & Mahe during 26th-28th and over Tamil Nadu next 5 days. pic.twitter.com/IAjgxPJ6Gr

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 25, 2022