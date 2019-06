आजादी की 75वीं सालगिरह पर अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा भारत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घोषणा की है भारत 2022 में अपना पहला मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 में भारत की 75 वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर इसरो ने अपने पहले मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का संकल्प लिया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिशन की तैयारी, योजना की निगरानी के लिए एक विशेष सेल गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाया गया है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सीमा क्षेत्र में घुसपैठ की जांच करने के लिए हमने उपग्रह के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत निगरानी सुविधा की है जिसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अलार्म के माध्यम से सुरक्षा बल सतर्क हो जाते हैं.

On the eve of 75th Independence anniversary of India in 2022 @isro has resolved to send its first human Mission into space. An exclusive special cell has been created, #Gaganyaan National advisory council to monitor planning, preparation of Mission: Union Min. @DrJitendraSingh pic.twitter.com/jMa9UDg4Ev

— PIB India (@PIB_India) June 13, 2019