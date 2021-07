Indian Railway ने June महीने में Freight Loading में तोड़ा रिकॉर्ड, कमाए 11,186 करोड़ रुपये

नई दिल्‍ली: कोविड (Covid) काल में संक्रमण को रोकने के लिए ट्रेन समेत ट्रांसपोर्टेशन के सभी साधनों पर प्रतिबंध लगाने पड़े. बाकी क्षेत्रों की तरह सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र को भी इससे नुकसान हुआ लेकिन भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने इस दौरान भी कमाल का काम किया. निर्माण और मरम्‍मत संबंधी प्रोजेक्‍ट पूरे किए, देश भर में जरूरी चीजों की आपूर्ति की. जून 2021 में भी भारतीय रेलवे ने एक नया कीर्तिमान रचा. इस महीने में भारतीय रेल ने 112.65 मिलियन टन माल की ढुलाई (Freight Loading) करके हजारों करोड़ कमाए.

माल ढुलाई के मामले में भारतीय रेलवे ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. जून 2020 में रेलों के जरिए 93.59 मिलियन टन माल ढोया गया था, यह कोरोना महामारी के प्रकोप का पहला साल था. इस साल जून 2021 में जून 2020 की तुलना में 20.37 फीसदी ज्‍यादा माल ढोया गया है. यहां तक कि साल 2019 के सामान्‍य साल में भी जून महीने में 101.31 मिलियन टन माल ढोया गया था, जिसकी तुलना में इस साल की माल ढुलाई 11.19 प्रतिशत ज्‍यादा रही.

इसे लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट कर कहा, 'भारतीय रेलवे माल ढुलाई में लगातार 10 महीनों से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. जून महीने में रेलवे ने अब तक की सबसे ज्‍यादा 112.6 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है.'

Highest Ever Freight Loading: Railways has recorded highest ever freight loading for 10 consecutive months from September 2020 to June 2021

Freight loading in June 2021 was 112.6 mn tonnes, 20% higher compared to June 2020 & 11% higher than June 2019.

https://t.co/8tBD3g9BFt pic.twitter.com/mGuHpqWfDn

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 2, 2021