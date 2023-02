New Delhi Railway Station: ट्रैक के ऊपर लगने हैं गुंबद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस डिजाइन पर काम हुआ कितना?

New Delhi Railway Station New Premises Look: नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन की सूरत बदलने वाली है. इसके लिए रेलवे ने अपने रीडेवलपमेंट प्लान पर काम तेजी से शुरू कर दिया है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा कुछ समय पहले शेयर की गई तस्वीरों के मुताबिक काम पूरा होने के बाद इस स्टेशन का लुक पूरी तरह से बदल जाएगा. कहा तो ये भी जा रहा है कि अपने नए कलेवर में आने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को एकदम एयरपोर्ट जैसा फील आएगा.

बदल जाएगी सूरत नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन (New Delhi Railway Station) की गिनती देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्‍टेशनो में होती है. जहां से चौबीसों घंटे देश के कोने-कोने के लिए सुपरफास्ट वंदे भारत (Vande Bharat), शताब्दी (Shatabdi) और राजधानी (Rajdhani) से लेकर कई तरह की एक्सप्रेस ट्रेने आती-जाती रहती है. नई दिल्ली स्टेशन की नई डिजाइन की बात करें तो यहां पर भविष्य में दो गुंबद ट्रैक के ऊपर बनेंगे. नए स्टेशन के भीतर बड़ा सा रूफ प्‍लाजा होगा. स्टेशन के भीतर 50 एकड़ जगह क्रिएट की जा रही है. काम पूरा होने के बाद सारा ट्रैफिक एलिवेटेड रोड से होकर आएगा-जाएगा. कहां तक पहुंचा काम? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने अभी हाल ही में बताया था कि नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन का डिजाइन कंप्लीट हो गया है. इस नए रंग रूप वाले स्टेशन का टेंडर डॉक्युमेंट तैयार हो चुका है. इसके लिए डीडीए (DDA), दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) समेत कई एजेंसियों से परमीशन ली जा चुकी हैं. इसलिए अब भविष्य में इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से पूरा होगा.