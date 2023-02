PM Modi: इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलते ही पीएम मोदी भी बोल उठे- 'अय्यो'!

Influencer Shraddha Jain: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'अय्यो' श्रद्धा ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. श्रद्धा का हाल ही में बड़े पैमाने पर छंटनी पर वीडियो वायरल हुआ था. उन्होंने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी मिलीं और उनके लिए पीएम का पहला शब्द था- 'अय्यो'. श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर 6.87 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वह प्रासंगिक विषयों पर वीडियो बनाती हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जब वह प्रधानमंत्री से मिलीं तो यह एक सपने के सच होने जैसा था.

उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा, "नमस्कार, हां, मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से मिली. मेरे लिए उनका पहला शब्द था 'अय्यो!"' उन्होंने पोस्ट किया, "मैं पलक नहीं झपका रही हूं, यह मेरा 'ओ माय जॉड' है, उन्होंने वास्तव में कहा था कि यह वास्तव में हो रहा है !!!!' देखिए. धन्यवाद."

Namashkar, yes, I met the Honorable Prime Minister of our Country. His first word to me was ‘Aiyyo!’.

I am not blinking, that’s my ‘O My Jod, he really said that, this is really happening!!!!’ look. Thank you @PMOIndia! pic.twitter.com/zBYexcy1I2

— Aiyyo Shraddha (@AiyyoShraddha) February 13, 2023