Jahangirpuri Case: कांग्रेस और आप ने बंगाली मुसलमानों को दिल्ली में बसने में मदद की!

Who Helped Bengali Muslims To Settle In Delhi: दिल्ली के जहांगीरपुरी में बंगाल से आए बंगाली मुसलमान का कहना है कि उन्हें यहां रहते हुए 40 साल हो गए हैं. इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) से लेकर वीपी सिंह (VP Singh) तक और अब दिल्ली सरकार ने उनकी मदद कर उनके कागज बनवाए और उन्हें यहां दिल्ली में बसाया.

बंगाली मुसलमान का बयान

बंगाली मुसलमान (Bengali Muslims) के मुताबिक दिल्ली सरकार को उनके 50 वोट हैं और उन्हें राशन-पानी सब दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है. उनके हाथों में राशन कार्ड, आधार कार्ड और लेबर कार्ड तक दिल्ली सरकार ने बनाकर दिए हैं. दिल्ली में इंदिरा गांधी हो यानी कांग्रेस (Congress) हो या आम आदमी पार्टी, सभी यहां वोट बैंक की राजनीति करते देखे गए.

आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे

अतिक्रमण पर विपक्ष के तंज और आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे लेकिन जब बात आई बंगाल से दिल्ली आए इन मुसलमानों की तो इनको दिल्ली में बसाने में ना कांग्रेस पीछे रही और ना ही आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party). एमसीडी (MCD) के चुनाव सर पर हैं और अतिक्रमण पर सरकार अपना बुलडोजर चला रही है. बंगाल से यहां पर आकर बसने से लेकर दस्तावेज में मदद करने तक सब कुछ वोट बैंक के लिए किए जाने की बात कही गई.

कई नेताओं ने किया दौरा

जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) मामले में कई बड़े नेता घटना स्ठल पर जाकर दौरा कर रहे हैं. जहांगीरपुरी की हिंसा का सच जानने के लिए पुलिस (Police) मामले की जांच में जुटी हुई है.

