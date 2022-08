जम्मू-कश्मीर: उरी जैसे हमले की साजिश नाकाम, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर; 3 जवान शहीद

Terrorists in Army Camp: स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है. जम्मू-कश्मीर के राजौरी से इलाके के परगल में सेना के बेस पर दो आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया. इसके बाद एनकाउंटर में दोनों आतंकी मारे गए. वहीं इस घटना में सेना के 3 जवान शहीद हो गए.

आतंकियों ने किया आत्मघाती हमला

जानकारी के मुताबिक, राजौरी से 25 किलोमीटर दूर एक आतंकी हमले में सेना की एक कंपनी के बेस पर दो आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया. आतंकियों ने यहां उरी जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की. आतंकी सेना के कैंप के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन सुरक्षाबलों ने उनकी ये साजिश नाकाम कर दी. अभी भी सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है.

J&K | Two terrorists, who carried out a suicide attack on an Army company operating base 25 kms from Rajouri, killed; three soldiers lost their lives. Operations in progress.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/QspNSFhfX6

— ANI (@ANI) August 11, 2022