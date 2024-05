'मेरे पति की आंखें डैमेज हो चुकी हैं, बच्चे बिलख रहे हैं...', आतंकी हमला झेलने वाली फराह का छलका दर्द

Jammu-Kashmir News: कुछ दिन पहले की बात है, जब शनिवार यानी 18 मई की रात को आतंकियों ने कश्मीर में दो जगहों पर हमला किया था. पहला उन्होंने शोपियां ने पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी. दूसरा राजस्थान से घूमने आए एक कपल पर अनंतनाग में फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में राजस्थान के जयपुर की रहने वाली फराह और उनके पति तबरेज यन्नार घायल हो गए, जो अपने रिश्तेदारों के साथ घाटी का लुत्फ लेने आए थे.

'पहले पति को गोली लगी फिर मुझे'

जब फराह से उस दिन के बारे में पूछा गया तो उनका दर्द छलक उठा. आपबीती में फराह ने कहा, 'हम 13 मई को कश्मीर घूमने गए थे. हम आराम से घूम रहे थे. मैंने अपने पति से कहा कि सब कहते हैं कि कश्मीर बुरा है लेकिन यह तो जयपुर जैसा ही लग रहा है. 18 मई को हम घूमकर होटल में वापस लौटे. हमारे 50 लोगों का टूर था. मेरे दोनों भाई, मेरे मामा, मेरे जेठ, मेरी बहन-जीजाजी, सब लोग होटल के अंदर जा रहे थे. उनके साथ हम भी आखिर में थे. मैं और मेरे पति सबसे पीछे थे. पहले मेरे पति को गोली लगी, फिर मुझे गोली लगी. गोलियों की आवाज सुनकर मेरा बेटा हैदर कुर्सी के पीछे जाकर छिप गया.'

'हम दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे'

फराह ने आगे कहा, 'मैं अपने बेटे को बचाने के लिए भागी. मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई तो एक गोली मुझे लग गई. इसके बाद मैं अपने पति को ढूंढने के लिए गई लेकिन फिर वहीं गिर गई. मैंने देखा कि मेरे पति की आंखों से खून बह रहा था. मेरे भी कंधे से खून आ रहा था. हम दोनों बहुत तेज रो रहे और चिल्ला रहे थे. हमारे रिश्तेदार हमें अस्पताल में लेकर गए. फिर हमें एक जनरल वॉर्ड में लेकर गए. हमारा खून रोकने की कोशिश की गई. लेकिन वह रुका नहीं. फिर हमें आर्मी अस्पताल में ले जाया गया. हमें काफी मदद दी गई.'

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | Farha, the woman who was shot at by terrorists in J&K's Anantanag says, "My husband and I had gone to Kashmir on 13th May. On 18th May, when we reached our hotel, we were shot at by terrorists. While I was trying to protect my son from fire, I got… pic.twitter.com/P9xlLUaFEF

— ANI (@ANI) May 23, 2024