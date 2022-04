Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनू में हादसा, ट्रक से टकराई पिकअप; 11 की मौत

Accident In Jhunjhunu: राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनू (Jhunjhunu) में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां एक पिकअप गाड़ी ट्रक से टकरा गई है. इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ा.

Rajasthan | 9 dead in a road accident as pickup vehicle collided with a truck in Jhunjhunu

20-22 people were traveling to their homes in a pickup vehicle when the incident happened. 8 people died on the spot, 1 died in hospital: Shankarlal Chabba, Sub-Inspector pic.twitter.com/fbqGQI60dc

