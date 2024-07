मैं वो ज्योति मिश्रा नहीं हूं... IFS अधिकारी को क्यों देनी पड़ रही यह सफाई? पूरा माजरा जानिए

Jyoti Mishra UPSC Controversy: 2021 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली आईएफएस अधिकारी ज्योति मिश्रा को मजबूरन X (पहले ट्विटर) पर अकाउंट बनाना पड़ा. फिर वहां उन्होंने अपना बचाव करते हुए बयान जारी किया. क्यों? क्यों सोशल मीडिया का एक धड़ा उन्हें कोई और ज्योति समझकर ट्रोल किए पड़ा था.

X पर कई यूजर्स ने 2021 बैच की अधिकारी को टारगेट किया. यह दावा किया गया कि उन्होंने UPSC की परीक्षा आरक्षित सीट पर पास की है. X पर पोस्ट्स में यह दावा किया गया था कि ज्योति ने अनुसूचित जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया और 432वीं रैंक हासिल की. हालांकि, यह सच नहीं है.

ज्योति मिश्रा का सच क्या है?

यह केस मिस्टेकेन आइडेंटिटी का है. यह महज संयोग था कि ज्योति मिश्रा को दूसरी सूची में 432वां स्थान मिला, जबकि एक अन्य आरक्षित उम्मीदवार ज्योति (वह पहले नाम से ही जानी जाती हैं) ने सफल उम्मीदवारों की पहली सूची में वही स्थान (432) प्राप्त किया. ज्योति को IAS कैडर मिला, जबकि ज्योति मिश्रा को कम रैंक के बावजूद किस्मत से भारतीय विदेश सेवा मिल गई क्योंकि उनके कैडर की एक सीट खाली हो गई थी.

ज्योति मिश्रा ने X पर नया अकाउंट बनाकर सफाई पोस्ट की. उन्होंने लिखा, 'मैं एक सामान्य अभ्यर्थी हूं जिसने दूसरी सूची में 432 रैंक के साथ यूपीएससी 2021 पास किया है. पहली सूची में 432 रैंक प्राप्त करने वाली ज्योति रिजर्व सीट से आईएएस हैं. वह महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हैं, जबकि मैं रायबरेली, उत्तर प्रदेश का रहने वाली हूं. मैं कड़ी मेहनत और निष्पक्ष तरीके से सिविल सेवक बनी हूं. जो लोग मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी.'

Hello everyone

I found many misleading information against me and my career

So wanted to clear it for once to each and every person who is intentionally or unintentionally targeting me.

The post in which a name appears Jyoti to be SC and IAS is not me.

She is IAS and she is…

— Jyoti Mishra (@JyotiMishr34951) July 15, 2024