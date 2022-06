Donkey Milk Business: IT की जॉब छोड़कर गधी का दूध बेच रहा ये शख्स, लाखों में हो रही कमाई

Donkey Milk Farm in Mangaluru: कर्नाटक के मंगलुरु में एक शख्स ने गधी के दूध का फार्म खोलने के लिए आईटी की नौकरी छोड़ दी. शख्स का नाम है श्रीनिवास गौड़ा और वह 2020 तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे. श्रीनिवास के मुताबिक, यह कर्नाटक का पहला गधा पालन और ट्रेनिंग सेंटर है.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ा ने कहा, "मैं पहले 2020 तक एक सॉफ्टवेयर फर्म में कार्यरत था. यह कर्नाटक का पहला गधा पालन और प्रशिक्षण केंद्र है." गधी के दूध के फायदे और खेत के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 20 गधी हैं और मैंने लगभग 42 लाख रुपये का निवेश किया है.

Karnataka | A man quits his IT job to open a 'Donkey Milk Farm' in Mangaluru

I was previously employed in a software firm until 2020. This is one of a kind in India and Karnataka's first donkey farming and training center: Srinivas Gowda, farm owner pic.twitter.com/pLvrnWCV1j

