Mallikarjun Kharge का प्रधानमंत्री पर विवादित बयान, बोले- जहरीले सांप की तरह हैं PM मोदी...

अमित मालवीय ने खड़गे के बयान पर जताई आपत्ति

बीजेपी नेता अमित मालवीय (Amit Malviya) ने मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) का वीडियो शेयर करते हुए आपत्ति जताई और लिखा, 'अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को 'जहरीला सांप' बताया. सोनिया गांधी के 'मौत का सौदागर' से जो शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, हम जानते हैं, कांग्रेस लगातार नई गहराईयों में उतरती जा रही है. हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है और इसे जानती है.

Now Congress Presidnet Kharge calls Prime Minister Modi ‘poisonous snake’…

What started with Sonia Gandhi’s ‘maut ka saudagar’, and we know how it ended, the Congress continues to plummet to new depths.

The desperation shows Congress is losing ground in Karnataka and knows it. pic.twitter.com/75FECizSOW

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 27, 2023