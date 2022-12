कोरोना को लेकर सबसे पहले इस राज्य में सख्ती, मास्क अनिवार्य, विदेश से आने वालों के लिए दो अस्पताल तैयार

New guidelines for covid in Bengaluru: कोरोना के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी बेंगलुरु में कोविड की स्थिति को लेकर विशेष बैठक की. इस बैठक के बाद सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बेंगलुरु और मंगलुरु में दो अस्पताल रेडी करने को कहा है. इन अस्पतालों में बेंगलुरु में बौरिंग अस्पताल और मंगलुरु में वेनलोक अस्पताल का नाम शामिल है. इसके अलावा सरकार की तरफ से लोगों के लिए भी कई नियम लागू कर दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में बंद थिएटर में अगर कोई फिल्म देखने के लिए जा रहा है तो उसे वहां मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, स्कूल-कॉलेज में भी मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज में सेनेटाइजर की व्यवस्था होना और सभी लोगों के पूरी तरह से वैक्सीनेडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है.

अगर स्कूल-कॉलेज में कोई भी वैक्सीनेडेट नहीं पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है. यही नहीं, नए साल के अवसर पर रेस्टॉरेंट में भी मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा बार में बार टेंडर का मास्क पहनना अनिवार्य और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना भी जरूरी कर दिया गया है.

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, बेंगलुरु में एम जी रोड पर होने वाले जश्न के दौरान भी मास्क पहनने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शहर में नए साल के मौके पर जश्न के लिए रात 1 बजे तक की ही इजाजत दी गई है.

कोरोना को लेकर कर्नाटक के बेलागावी विधानसभा सत्र के दौरान हुई बैठक में नई गाइडलाइन तय की गईं. स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और राजस्व मंत्री आर अशोक ने इन नई शर्तों के बारे में बताया और कहा कि शाम तक इससे जुड़े सभी आदेश जारी कर दिए जाएंगे.

