Khargone Violence: पत्थरबाजों पर शिवराज सरकार का सख्त एक्शन, संपत्ति पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार ने सख्त एक्शन लिया है. प्रशासन ने पत्थरबाजों की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर तबाह किया है. पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं और इस मामले में अब तक कुल 84 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

रामनवमी के जुलूस में पथराव और आगजनी के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया है. खरगोन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा में गोली लगी और उनके अलावा छह पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हो गए. रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव और कुछ घरों और वाहनों में आगजनी की घटनाओं के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे.

MP | Khargone administration has decided to demolish the properties of stone pelters during the Ram Navami procession. Police have taken the matter under control. 84 accused have been arrested. Curfew has been imposed in Khargone: Pawan Sharma, Divisional Commissioner, Indore pic.twitter.com/pEhyvoSwAO

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 11, 2022