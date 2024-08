कोलकाता रेप-मर्डर केस की होगी CBI जांच, हाइकोर्ट ने पुलिस से दस्तावेज सौंपने को कहा

Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता के राजकीय आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है. पुलिस ने अभी तक ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टर, प्रशिक्षुओं और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की है. अब मामले में आगे की जांच सीबीआई करेगी.

#WATCH | Calcutta High Court ordered a CBI investigation into RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident.

Advocate Koustav Bagchi says, "We are very much happy. We had prayed to the court that there should be a CBI investigation and it should be monitored by the…

