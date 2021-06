Kolkata: Fake Vaccination मामले की जांच के लिए SIT गठित, BJP ने TMC पर लगाया साजिश करने का आरोप

कोलकाता: फर्जी टीकाकरण (Fake Vaccination) अभियान मामले की जांच के लिए कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने शुक्रवार को एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है. दरअसल, एक व्‍यक्ति खुद को आईएएस अधिकारी बताकर यह फर्जी टीकाकरण अभियान चला रहा था. इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है और तृणमूल कांग्रेस-बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. बीजेपी ने इसे केंद्र के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

आरोपी देबांजन देब (28) को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. इसके बाद से ही आरोपी के कई ऐसे फोटो-वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वह कथित तौर पर वह टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के साथ नजर आ रहा है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है.

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने मामले की जांच के लिए खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ एसआईटी का गठन किया है. ऐसा लगता है कि आरोपी ने कई लोगों को यह बताकर भी ठगा है कि वह कई विकास परियोजनाओं का प्रभारी है.'

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने दावा किया है कि यह TMC की एक साजिश है. उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने केंद्र को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची है. वे विवादित पहचान वाले लोगों को शिविर आयोजित करने में मदद कर रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए नकली टीके दिए गए थे. यदि किसी टीके का लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो टीएमसी नकली टीके उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को दोषी ठहराएगी. यह एक बड़ी साजिश है. सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी ही सच्‍चाई सामने ला सकती है.'

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोलकाता के फर्जी वैक्‍सीन अभियान मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है. इस पत्र को ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, 'पश्चिम बंगाल में टीकाकरण अभियान किसी तमाशे से कम नहीं है. टीकों के लिए कूपन बिक्री के बाद, सरकारी अस्‍पतालों से शीशियों की चोरी के बाद अब धोखेबाज लोग सत्तारूढ़ टीएमसी के प्रभावशाली सदस्यों के संरक्षण में अवैध टीकाकरण शिविर आयोजित कर रहे हैं. न रजिस्ट्रेशन, न सर्टिफिकेट...'

