22 दिसंबर को जारी होगी CBSE 10वीं और 12वीं की डेट शीट? जानिए डिटेल

नीरज यादव/नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अभी तक सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं खुल सकें हैं. जिसकी वजह से बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर संशय बना हुआ है. छात्र और पैरेंट्स सोच रहे हैं कि परीक्षा कब आयोजित होगी. वहीं, बोर्ड की तरफ से अभी तक इस वर्ष की एग्जाम डेटशीट भी नहीं जारी की गई है. जबकि पिछले वर्ष डेटशीट नवंबर में ही जारी कर दी गई थी.

पैरेंट्स और स्टूडेंट्स की इन्हीं संशय को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 22 दिसंबर को शिक्षकों से वेबिनार करेंगे. इस दौरान वे विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों से परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि 22 दिसंबर या उसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. हालांकि इस बारे में शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

Teachers, I will be going live via my Twitter/FB Pages on December 22 at 4 PM to interact with you all on the upcoming board exams.

Till then keep sharing your concerns with me using #EducationMinisterGoesLive. I will be happy to address all your queries! pic.twitter.com/G9TPBP4I6C

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) December 18, 2020