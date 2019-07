मध्य प्रदेशः रास्ता पूछ रहे युवक को बच्चा चोर समझ बैठे लोग, बीच सड़क बांधकर की पिटाई

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना नरसिंहपुर के साईखेड़ा इलाके की बताई जा रही है, जहां एक युवक स्थानीय लोगों से पता पूछ रहा था कि लोगों को युवक पर बच्चा चोर होने का शक हुआ और भीड़ ने उसे पकड़ लिया और फिर बांधकर उस पर जमकर लात-घूंसे बरसाए. घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़ित युवक का नाम सुबोध चौबे बताया जा रहा है.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'पीड़ित युवक स्थानीय लोगों से किसी पते के बारे में पूछ रहा था. जिस पर लोगों को युवक पर शक हुआ कि वह बच्चा चोर है. जिस पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और बीच रास्ते उसे बांधकर उसकी पिटाई कर दी. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है.'

Narsinghpur: A man,Subodh Chaube was tied&beaten up by locals in Saikheda area on suspicion of being a child-lifter. Rajesh Tiwari, ASP says,"Locals became suspicious when he was asking for direction & suspected him of being a kidnapper. He is innocent. Case registered." (22/7) pic.twitter.com/u4om4UWQCd

