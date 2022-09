Raisen: क्रिश्चन टीचर की गंदी बात,हिंदू लड़कियों की कॉपी में लिखा-मीट मी ,आई लव यू

रायसेन/राज किशोर सोनी: जिले में एक क्रिश्चन टीचर की हरकत से हंगामा मच गया है.जिले के मंडीदीप के राज हाइट स्कूल सिमराई (Raisen Mandideep Raj Height School Simrai) में एक ईसाई शिक्षक ने हिंदू लड़कियों की कॉपी में मीट मी और आई लव यू लिखा (Christian teacher wrote Meet me and I love you in a copy of Hindu girls).जब घरवालों को इसकी जानकारी हुई तो वे स्कूल पहुंच गए.प्रधान और पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं.इस समय स्कूल में बहुत हंगामा मच गया.

मामले को लेकर ये बोले परिजन

मामले को लेकर एक परिजन ने बोला, मैंने उनसे मामले को लेकर कहा तो उन्होंने कहा कि फीस जमा नहीं है इसलिए यह सब चलता रहता है. पिछले 4 घंटे से हम यहां पर बैठे हैं, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं.परिजन का कहना है कि हम अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल देंगे और लेकिन अगर हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे तो अगर हम अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन करा भी दिए तो वो टीचर दूसरे स्कूल में पहुंच गया तो हम क्या करेंगे.

बता दें कि मामले को लेकर सोशल मीडिया पर परिजन को कई वीडियो सामने आए हैं. वीडियो में परिजनों को टीचर के खिलाफ काईवाई मांग करते हुए देखा जा सकता है.साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची है. भारी संख्या में परिजन स्कूल में जमा हुए और शिक्षक के खिलाफ काईवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि परिजनों का कहना है कि शिक्षक से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है.

पुलिस ने हिरासत में ले लिया

मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विकाश शहवाल ने बताया कि आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.साथ ही आज से ही स्कूल-बसों समेत स्टाफ का चारित्रिक सत्यापन करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है.