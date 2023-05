Asad Ahmed Marksheet: पढ़ाई में फिसड्डी, स्कूल टीचर से मारपीट, सामने आई अतीक के बेटे असद की मार्कशीट

Atiq Ahmed Murder Case: माफिया अतीक अहमद का इलाके में इतना रुतबा था कि वह अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिला सकता था. लेकिन उसके बच्चों ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया. खासकर बेटे असद ने तो स्कूल के टीचर से ही मारपीट कर ली थी. लेकिन अतीक के डर के कारण स्कूल प्रशासन खामोश रहा. अतीक के बेटे असद को 10वीं में कितने मार्क्स मिले थे, ये उसकी मार्क्सशीट से साफ हो गया है. यह मार्कशीट इस बात का सबूत है कि असद भी पिता की तरह जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहता था.

शाइस्ता और अतीक के सभी पांच बेटों ने प्रयागराज के नामी स्कूल सेंट जोसेफ कॉलेज से तालीम ली. उमेश पाल मर्डर केस के बाद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया था. इसके बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों को वेरिफाई किया तो 10वीं की मार्कशीट भी उनको मिल गई.

हर सब्जेक्ट में हुआ फेल

असद की मार्कशीट से मालूम चलता है कि वह पढ़ाई-लिखाई में फिसड्डी था. उसको 10वीं के फर्स्ट टर्म में 700 में से कुल 175 नंबर मिले थे. हर विषय में वह फेल था. मार्कशीट के मुताबिक, उसको गणित में 19, सोशल स्टडीज में 19.8, हिंदी में 21.5, इंग्लिश में 28 और साइंस में 19 मार्क्स हासिल हुए थे और वह सभी में फेल था.

जानकारी के मुताबिक, समय पर स्कूल तो वह कभी पहुंचा ही नहीं. उसको साफ-सफाई में B, कम्युनिकेशन में C और पंचुएलिटी में D ग्रेड मिला था. सारे सब्जेक्ट्स में उसको मिले नंबर क्लास में मिले औसत नंबरों से कम थे.टीचर ने उसकी मार्कशीट पर यह भी लिखा था कि Need to Work Hard in All Subjects.

असद की मार्कशीट

टीचर से की थी मारपीट

इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक, एक प्रतियोगिता के दौरान असद ने टीचर को ही पीट दिया था. एक गेम में उसको हार नसीब हुई थी, जिसके बाद उसने सरेआम रेफरी की पिटाई कर दी थी. शाइस्ता और अतीक के कारण कॉलेज प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया. जब भी टीचर्स, मैनेजमेंट या स्टाफ के आगे असद के नाम का जिक्र आता तो वह कुछ भी कहने से इनकार कर देते थे.

दरअसल उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम दोनों वॉन्टेड चल रहे थे. उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. साल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड के उमेश पाल इकलौते गवाह थे.

