Naxalites Encounter: 38 लाख के इनामी 3 नक्सली एनकाउंटर में ढेर, C60 फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी

C60 फोर्स की बड़ी कामयाबी

गढ़चिरौली में 3 नक्सलियों के ढेर होने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की C60 फोर्स ने गढ़चिरौली में मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को मार गिराया है और इस कदम के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. लगातार हमारे सी60 के जवान और फोर्स बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं. हम गढ़चिरौली का विकास कर सकते हैं. आज मैं वहां जा रहा हूं. मैं दक्षिण और उत्तर दोनों क्षेत्रों में जाऊंगा और वहां रहूंगा. गढ़चिरौली के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां कानून बने.

Nagpur | C60 force of Maharashtra Police has killed three Naxal supporters in Gadchiroli in an encounter and I thank them for this step: Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/u2hl78J4bD

