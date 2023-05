काली मां के साथ यूक्रेन ने ऐसा सलूक क्यों किया? भारतीयों का आक्रोश झेल नहीं पाई जेलेंस्की सरकार

आइये आपको बताते हैं कि डिफेंस ऑफ़ यूक्रेन के आधिकारिक अकाउंट द्वारा पोस्ट किए विवादित ट्वीट के बारे में. इस ट्वीट में देखा जा सकता है कि धुएं को मां काली का आकार दिया गया. धुएं के गुब्बार पर मां काली की तस्वीर उकेरी गई. इस ट्वीट ने भारत में नेटिज़ेंस को बेहद नाराज कर दिया है. नेटिजंस ने इसे अपमानजनक और "हिंदूफोबिक" माना है.

यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने रविवार को तस्वीर पोस्ट की जिसमें भारतीय देवी मां काली को हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो के समान लहंगे में दिखाया गया. साथ ही ट्वीट के साथ कैप्शन में लिखा गया, "कला का काम." यूक्रेन यह क्रिएटिवीटी दर्शाने से पहले भूल गया कि भारत में मां काली को पूजा जाता है. और उनके इस रूप में देखकर भारतीयों को बुरा लगेगा.

I am absolutely appalled to see the Ukrainian defence handle mocking Maa Kali, a revered Hindu goddess. This is a gross display of insensitivity and ignorance. I urge them to take down the offensive content and issue an apology. Respect for all religions and beliefs is paramount.…

— Sudhanshu Singh (@sudhansh6359) April 30, 2023