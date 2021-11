Rare Photos: पेड़ पर एक साथ लिपटे दिखे 3 कोबरा, फोटो देखकर ऐसा हुआ लोगों का हाल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर कई ऐसी फोटोज वायरल होती है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें काले रंग के तीन कोबरा (Black Cobra) एक पेड़ पर एक साथ लिपटे नजर आ रहे हैं. फोटो महाराष्ट्र के मेलघाट (Melghat) के जंगलों की बताई जा रही है और तीनों कोबरा फन फैलाकर लिपटे नजर आ रहे हैं.

आईएफएस अधिकारी ने बताया दुर्लभ पल

फोटो को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने शेयर किया और इसे दुर्लभ बताया. उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'ब्लेसिंग्स... जब एक ही समय में तीन नाग आपको आशीर्वाद दें.' दरअसल एक साथ दिखे तीन कोबरा की फोटोज को राजेंद्र सेमलकर नाम के यूजर ने 16 नवंबर को फेसबुक ग्रुप 'इंडियन वाइल्डलाइफ' पर शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैजिकल मेलघाट, हरिसल के जंगल में दिखे 3 कोबरा!!'

Blessings...

When three cobras bless you at the same time.

:Rajendra Semalkar. pic.twitter.com/EZCQTumTwT — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 16, 2021

फोटो देखकर सहम गए लोग

फोटो को देखकर कई लोग हैरत में पड़ गए और सहम गए. लोगों का हैरान होना वाजिब है, क्योंकि ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है. शैलेश वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने फोटो पर कमेंट किया, 'फोटो देखने में अच्छा है, पर विश्वास मानिए सर सामने देखने पर आत्मा कांप जाएगी मेरी.'

फ़ोटो देखने में अच्छा है पर विश्वास मानिए सर सामने देखने पर आत्मा कांप जाएगी मेरी — Shailesh verma (@Shailes86309760) November 16, 2021

उत्कर्ष सिंह बघेल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'सर... बहुत ही डरावना दिख रहा है. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. उस आदमी ने कैसे तस्वीर ली थी.' वहीं अविनाश बसवराज नाम के यूजर ने लिखा, 'क्या ये असली हैं? यह वास्तव में डरावना है.'

Sirrr... Luks so scaryy i got goosebumps....how the heck had that guy took the pic... :((( — Utkrisht Singh Baghel (@BaghelUtkrisht) November 16, 2021

Are they real one??? Its really scary — Avinash Basavaraj (@AvinashGB) November 16, 2021

मेलघाट के जंगलों में पाई जाती हैं वन्यजीवों की कई प्रजातियां

बता दें कि मेलघाट के जंगलों में कई तरह के वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं और यह महाराष्ट्र के अमरावती अमरावती (Amravati) जिले में आता है. मेलघाट का अर्थ होता है- घाटों का मिलन और यहां कई पहाड़ियां हैं. मेलघाट क्षेत्र को साल 1974 में बाघ अभयारण्य (Tiger Reserve) घोषित किया गया था.

