महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा में बगावत, दिग्गज नेता ने कहा,'चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा'

Maharashtra Election: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. टिकट ना मिलने की वजह से कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. बोरीवली सीट से टिकट ना मिलने के बाद सीनियर भाजपा नेता गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया है कि इस सीट से उन्होंने 'बाहरी' उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है और जनता में इसको लेकर काफी नाराजगी है.

गोपाल शेट्टी ने कहा,'बाहर से आए उम्मीदवार को मैदान में उतारने की इस परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा.' उन्होंने कहा,'चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा.' भाजपा ने मौजूदा विधायक सुनील राणे की जगह बोरीवली से मुंबई इकाई के महासचिव संजय उपाध्याय को मैदान में उतारा है. उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था लेकिन मेरे समर्थकों ने मुझे स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया जिसके बाद मैंने यह फैसला लिया है.

उन्होंने बताया कि सबसे पहले 2014 में विनोद तावड़े ने यहां से चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में सुनील राणे ने, इस बार मुंबई उत्तर से लोकसभा का टिकट पीयूष गोयल को दिया गया है. शेट्टी ने कहा कि उपाध्याय के नामांकन के साथ यह चौथी बार हो रहा है. संजय उपाध्याय बोरीवली के निवासी नहीं हैं. गोपाल शेट्टी आगे कहते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के इस कदम के बारे में "एक टीवी फ्लैश" के ज़रिए पता चला. मैंने टीवी फ्लैश देखा कि संजय उपाध्याय को बोरीवली से भाजपा का टिकट मिला है. हालांकि शेट्टी का कहना है कि वो अभी भई भाजपा की विचारधाराओं और नीतियों का समर्थन करते हैं.

#WATCH | Mumbai: Former BJP MP Gopal Shetty has announced to file nomination as an Independent from Borivali seat. BJP has announced Sanjay Upadhyay as its official candidate from Borivali.

