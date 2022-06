Mumbai Building Collapse: मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में दो मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत; कई घायल

Mumbai Building Collapse: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बुधवार रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास दो मंजिला इमारत गिर गई. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हैं. मलबे में कई लोगों के फंसने की आशंका है. कुछ को स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले निकाल लिया था.

फायर ब्रिगेड की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. रेस्क्यू का काम किया जा रहा है. दमकल विभाग के मुताबिक, लोकल लोगों ने जो उन्हें जानकारी दी उसके मुताबिक अभी भी 2 लोग अंदर हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है. घायलों को भाभा अस्पताल में एडमिट किया गया है. ये घटना रात 1 बजे के करीब की है.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कहा कि बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर में जी+2 का ढांचा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. बचाव अभियान जारी है. बीएमसी के अनुसार, शुरू में कम से कम तीन से चार लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका थी, जबकि बचाव अभियान जारी था. बीएमसी द्वारा एक शुरुआती ट्वीट में कहा गया शास्त्री नगर, बांद्रा पश्चिम में एक जी+2 इमारत ढह गई है. कुछ लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. 3-4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. बचाव कार्य जारी है.

ये भी पढ़ें- पैगंबर विवाद पर ओवैसी-महबूबा बोले, 'अलकायदा का समर्थन नहीं लेकिन...'

Maharashtra | One person died and 16 people admitted with minor injuries after a G+2 structure collapsed at Shastri Nagar, Bandra West. Rescue operation underway: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/EJwQby3cxm

— ANI (@ANI) June 8, 2022