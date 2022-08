Khela Hobe: महंगे पर्स पर घिरने वाली महुआ मोइत्रा के अब जूते वायरल, यूजर्स ने पूछ लिया ये सवाल

Mahua Moitra Shoes Viral: संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान कथित रूप से अपना महंगा पर्स छिपाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब अपने जूतो को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनके लुई वुइटन बैग के विवाद के बाद से ही तृणमूल नेता सोशल मीडिया पर राजनीति से परे सवालों का सामना कर रही हैं. इस बीच मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 'खेला होबे दिवस' के अवसर पर उनके द्वारा पहनी गई पोशाक की चर्चा खूब हो रही है. उन्होंने साड़ी पर स्नीकर्स पहने फुटबॉल को किक किया.

यूजर्स ने पूछे अजीब सवाल

जैसे ही उन्होंने इवेंट की तस्वीरें पोस्ट कीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे पूछा कि वह साड़ी पहनकर फुटबॉल क्यों खेल रही हैं? इस पर उन्होंने कहा कि वह वास्तव में सलवार कमीज नहीं पहनती हैं. एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने उनके स्नीकर्स के ब्रांड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी बिंदास अंदाज में जवाब दिया. स्नीकर के ब्रांड के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने जवाब दिया, 'मोशा ब्रांड, नाम नहीं सुना क्या? गुजरात में फैक्ट्री है.'

Nice pair of Sneakers.. Branded,obviously to complement her 'Jhola' of Louis Vuittion label.

