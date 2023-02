Delhi Politics: दिल्ली की राजनीति में आया भूचाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा

जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्रियों के रूप में इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. अगर दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो सिसोदिया और जैन अपनी सीट खो सकते हैं और छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

Delhi ministers Manish Sisodia and Satyendar Jain resign from their posts in the state cabinet; CM Arvind Kejriwal accepts their resignation. pic.twitter.com/rODxWkSoc9

— ANI (@ANI) February 28, 2023