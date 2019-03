PoK में शारदा पीठ कॉरिडोर खुलने से कम हो सकता है भारत-पाक के बीच तनाव : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए खुलने से भारत और पाकिस्तान को वर्तमान गतिरोध से निकलने में मदद मिलेगी. महबूबा ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘बहुत समय पहले की बात नहीं है जब मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नियंत्रण रेखा के पार स्थित शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए पुन: खुलवाने का अनुरोध किया था. ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उच्च स्तर पर है इस तरह की पहल से वर्तमान गतिरोध से निकलने में मदद मिलेगी.’’

Not too long ago I had written to PM imploring GoI to reopen Sharda Peeth, a temple across LoC for Kash Pandits. An initiative like this at a time when Indo - Pak tensions are at an all time high could help navigate the current impasse. https://t.co/IYRyQ8v5U3

