Captain Brijesh Thapa: गर्व है... देश के काम आया बेटा, 27 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान, कैप्टन बृजेश थापा के माता-पिता ने और क्या कहा

Mother And Father Of Captain Brijesh Thapa: जम्मू-कश्मीर के डोडा में सोमवार रात एक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में कैप्टन बृजेश थापा समेत सेना के चार जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. कैप्टन बृजेश थापा के पिता कर्नल भुवनेश थापा (सेवानिवृत्त) ने मंगलवार को अपने बहादुर बेटे को याद किया और कहा कि उन्हें "गर्व" है कि उनके बेटे ने देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया है. कैप्टन बृजेश थापा की तीन पीढ़ियां सेना में रह चुकी हैं.

वह मेरी आर्मी ड्रेस पहनता था और घूमता था - पिता कर्नल भुवनेश थापा (रिटा.)

कर्नल भुवनेश थापा (रिटायर्ड) ने कहा कि सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा, "जब मुझे बताया गया कि बृजेश थापा नहीं रहे तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. वह बचपन से ही भारतीय सेना में जाना चाहता था. वह मेरी आर्मी ड्रेस पहनता था और घूमता था. इंजीनियरिंग करने के बाद भी वह सेना में जाना चाहता था. उसने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली और सेना में भर्ती हो गया. मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया. मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया."

#WATCH | Siliguri, West Bengal: Colonel Bhuwanesh Thapa (Retd.), father of Captain Brijesh Thapa, who lost his life in an encounter in J&K's Doda says, "...My son always wanted to be in the Indian Army...He cleared all the army tests in his first attempt...I feel proud that he… pic.twitter.com/J12HSZEWkr

मां नीलिमा थापा ने कहा- अपने बेटे पर गर्व है, सरकार कार्रवाई करेगी

कैप्टन थापा की मां नीलिमा थापा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. उन्होंने कहा, "वह हमारे पास वापस नहीं आएगा. रात 11 बजे हमें खबर मिली. वह बहुत अच्छा लड़का था. वह हमेशा सेना में शामिल होना चाहता था. हम उन्हें बताते थे कि सेना में जीवन कठिन है. मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. सरकार कार्रवाई करेगी. दुर्भाग्य से, हमने अपना बेटा खो दिया."

#WATCH | Siliguri, West Bengal: Nilima Thapa, mother of Captain Brijesh Thapa, who lost his life in an encounter in J&K's Doda says, "...He was very decent. He always wanted to join the Indian Army...I feel very proud that he sacrificed his life for the nation...The government… pic.twitter.com/YO6X8rLBPp

— ANI (@ANI) July 16, 2024