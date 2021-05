क्या मैं बाहर निकल सकता हूं? यूजर के सवाल पर Mumbai Police ने दिया ये मजेदार जवाब

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू हैं और लोगों से घर के भीतर ही रहने की अपील की जा रही है. बावजूद इसके कई राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती भी बरत रही है.

महाराष्ट्र में कोराना का सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वहां कड़े नियम लागू किए गए हैं और लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है. ऐसे में मुंबई पुलिस का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की ओर से लोगों को घर में रहने की मजेदार अपील की गई है.

दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने मुंबई पुलिस को ट्वीट करते हुए पूछा था कि क्या वह अपने घर से बाहर निकल सकता है. इसके बाद जो जवाब मुंबई पुलिस की ओर दिया गया वह अब चर्चा का विषय बन चुका है.

एक ट्विटर यूजर ने मुंबई पुलिस से सवाल करते हुए लिखा, 'सर मेरा नाम सही है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? इसके जवाब में पुलिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, 'सर अगर आप सच में सौरमंडल के केंद्र में बसा वो तारा हैं जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत अन्य ग्रह घूमते हैं तो उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे.'

Sir, if you are truly that star at the centre of the solar system, around which Earth & the other components of solar system revolve, we hope you realise the responsibility you are shouldering! Don’t compromise it by exposing yourself to the virus please! Be the #SunshineOfSafety https://t.co/qxIYSkAeNU

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) May 24, 2021