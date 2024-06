शुक्रिया तुलसी भाई! WHO चीफ ने चुनावी जीत की बधाई दी तो.. मोदी ने अपने अंदाज में दिया धन्यवाद

Tedros Adhanom Ghebreyesus: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर इस समय दुनियाभर की नजर है. लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जीत मिली है. इसके बाद से ही दुनियाभर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भेज रहे हैं. फोन पर, ट्विटर पर या अन्य आधिकारिक संदेशों के जरिए पीएम मोदी को बधाई मिल रही है. खुद पीएम मोदी भी लगातार इस बात की पुष्टि अपने ट्विटर पर कर रहे हैं और वहीं पर भी कई राष्ट्राध्यक्षों का शुक्रिया कर रहे हैं. इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के जनरल सेक्रेटरी टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने भी पीएम को बधाई दी तो पीएम ने उन्हें तुलसी भाई कहकर जवाब दिया है.

टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने नरेंद्र मोदी को चुनावी जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की आशा करता हूं. इसके बाद उनके ट्वीट पर पीमए मोदी ने जवाब देते हुए लिखा कि धन्यवाद मेरे मित्र तुलसी भाई. विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत का सहयोग 'एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य' के हमारे दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है. भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक केंद्र सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों को जोड़ता है.

असल में प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2022 में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूएचओ महानिदेशक को यह नाम दिया था. इतना ही नहीं पिछले साल जब टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस भारत में आए थे तो भी पीएम मोदी ने उन्हें ‘तुलसी भाई’ कहकर संबोधित किया था.उस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ‘तुलसी भाई’ कहा था. उस समय डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. घेब्रेयेसस ने कहा था कि ‘मुझे नाम पसंद है क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है और इसके कई फायदे हैं.

फिलहाल इधर मोदी जल्द ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे. नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में संभवत: श्रीलंका और बांग्लादेश सहित अपने कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित करेगा. सूत्रों ने बताया कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरीशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं.

Thank you my friend Tulsi Bhai ! India's cooperation with WHO promotes our vision of ‘One Earth One Health’. The first WHO Global Centre for Traditional Medicine in India adds to our joint efforts towards #HealthForAll. https://t.co/kJihsbm63F

— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2024