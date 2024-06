राजस्थान भूल गए क्या? छात्रों के नाम पर सिर्फ राजनीति चमका रहे राहुल.. अब BJP ने किया पलटवार

BJP Targets Rahul Gandhi: एनटीए और पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कई गंभीर आरोप लगाए. अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए मोर्चा संभाल लिया है. बीजेपी ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही दिया है. बीजेपी ने अपने दो तेज तर्रार प्रवक्ताओं सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला को मोर्चे में उतार दिया है और सुधांशु त्रिवेदी ने ना सिर्फ चुन चुनकर जवाब दिए बल्कि राहुल से कई तीखे सवाल भी पूछ डाले हैं. उन्होंने कहा कि राहुल जी राजस्थान भूल गए क्या जहां लोक सेवा आयोग के पेपर ही लीक कर दिए गए थे.

असल में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पर पूरी तरह सतर्क और संवेदनशील है. सरकार प्रतिबद्ध है, और लाखों लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी. जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

#WATCH | On Rahul Gandhi's statement over NEET and issue & UGC-NET exam cancellation, BJP national spokesperson Sudhanshu Trivedi says, " ...Govt is fully alert and sensitive over NEET exam. Govt is determined, and won't let any injustice happen to lakhs of students...strict… pic.twitter.com/IPsN3RZ0XD

