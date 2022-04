सिद्धू ने जिस फोटो के जरिए साधा पंजाब सरकार पर निशाना, उसे लेकर आई चौंकाने वाली खबर

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) सरकार पर निशाना साधने के लिए जिस महिला की तस्वीर को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) ने साझा की थी वो महिला 'अवसाद' से पीड़ित है. बरनाला (Barnala) जिले की पुलिस ने यह जानकारी दी है.

आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार प्रदेश की नई सरकार पर हमलावर हैं. अपने हालिया ट्वीट में बरनाला जिले के धनौला में रोड के किनारे लेटी एक महिला की फोटो पोस्ट करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा था.

Maan Saab today a young girl was found beaten with her hands & legs tied on highway in Dhanaula & a man killed in Khemkaran. No fear of law. If such law & order situation continues nobody will stay here. First ensure safety of 3Cr Punjabis who are here, before inviting foreigners pic.twitter.com/dgcqHU1Ri9

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 9, 2022