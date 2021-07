लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मं‍त्रिमंडल (Cabinet) में शाम को होने जा रहे विस्‍तार से पहले निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) ने भी मंत्री पद मांग लिया है. यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी (Nishad Party) के संस्थापक संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने दो टूक कहा है कि जब अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है तो निषाद पार्टी से किसी को मंत्री क्‍यों नहीं बनाया जा सकता है. इतना ही नहीं उन्‍होंने 2018 में गोरखपुर सीट पर BJP को मिली हार की बात भी याद दिलाई है.

संजय निषाद ने कहा है, 'मैं दोहराना चाहता हूं कि 2018 में प्रवीण निषाद ने गोरखपुर में बीजेपी उम्‍मीदवार को हराया था. 2019 में हमारे साथ आने पर बीजेपी को 40 सीटों पर फायदा हुआ. यदि अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में जगह पा सकती हैं तो निषाद क्‍यों नहीं जिसने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 160 सीटें जीती हैं.'

