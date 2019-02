कश्मीरियों पर हमले के खिलाफ बोले पीएम, उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'Thank you'

श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के साथ कथित रूप से हो रही मारपीट के खिलाफ चुप्पी तोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होगी. अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'नरेंद्र मोदी साहब, आपको धन्यवाद. आज आपने हमारे दिल की बात कह दी.'

नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा,'पुलवामा हमला हुए हफ्ते भर से भी ज्यादा समय हो गया और एक सप्ताह से भी अधिक समय से कश्मीरी जनाक्रोश का सामना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस संबंध में अपनी बात कही, शायद अंतत:, कश्मीरियों को निशाना बनाने वाली ताकतें अब अपने हमले बंद कर देंगी.'

It’s been a more than a week since the terrible attack in Pulwama & more than a week that Kashmiris have been bearing the brunt of the public anger. Perhaps finally after PM @narendramodi Sb has spoken these forces targeting Kashmiris will stop in their tracks.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 23, 2019