रियासी के बाद अब कठुआ में आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने बरसाईं गोलियां, एक आतंकवादी ढेर

Kathua Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है. यह घटना हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखल गांव में हुई. आतंकियों ने एक घर पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षाबल पहुंचे और दहशतगर्दों से उनकी मुठभेड़ जारी है. यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है.

इस घटना पर केंद्रीय जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा, 'मैं एलओसी के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद कठुआ डीसी राकेश मिन्हास और एसएसपी कठुआ अनायत अली चौधरी के भी संपर्क में हूं जो मौके पर हैं. जिस घर पर हमला हुआ था उसका मालिक भी मोबाइल फोन पर संपर्क में है. सुरक्षबलों और पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है. अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है. मैं और मेरा कार्यालय लगातार घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं.'

#WATCH | Jammu and Kashmir: One terrorist killed in firing in village Saida Sukhal in Hiranagar sector. Security forces are present at the spot; the operation going on.

#WATCH | Jammu and Kashmir: One terrorist killed in firing in village Saida Sukhal in Hiranagar sector. Security forces are present at the spot; the operation going on.

