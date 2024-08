Vinesh Phogat News: रेसलर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम के फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया है. तय वजन से ज्यादा पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है. विनेश पर एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि विनेश आप चैंपियन हैं. आप देश की गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट के लिए एक्स पर एक संदेश लिखा है “विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं. आज की असफलता दुख देती है। काश शब्दों में उस निराशा की भावना को व्यक्त किया जा सकता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ,” “साथ ही, मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं. चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है. और मजबूत होकर वापस आओ! हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं,”

Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian.

Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing.

At the same time, I know that you epitomise resilience. It has always…

