वीवीआईपी हेलीकॉप्टर केस में आरोपी राजीव सक्सेना को मिली सशर्त जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने करीब 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए राजीव सक्सेना को सोमवार को जमानत दे दी. विशेष जज अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके जमा करने पर सक्सेना को राहत दी.

कोर्ट ने सक्सेना पर कुछ शर्तें लगाई और कहा कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा तो वह जांच में हिस्सा लेंगे. जज ने यह भी कहा कि सक्सेना कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे.

#AgustaWestland money laundering case: Delhi's Patiala House Court grants regular bail to Dubai based businessman Rajiv Saxena, who was recently deported from UAE. pic.twitter.com/8C3XMoRTT5

