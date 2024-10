भगवान श्री राम आपको शक्ति और साहस दें..., पवन कल्याण ने दिवाली पर बांग्लादेशी हिंदुओं को दी शुभकामनाएं

पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें.

जन सेना नेता ने यह भी उम्मीद जताई कि विश्व समुदाय और वैश्विक नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में "उत्पीड़ित" हो रहे हिंदुओं की "सुरक्षा और मौलिक अधिकारों" के लिए उनसे संपर्क करेंगे. पवन कल्याण ने कहा, "आज दिवाली के दिन आइए हम सभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें. उनकी भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना हो."

This song by Hindu child from Pakistan reflects the deep pain of partition. And the longing for reconnect to the soul of Bharat.

My heartfelt ‘Diwali’ Greetings to Hindus in Pakistan ,Bangaladesh and Afghanistan.

Especially for Hindus in Bangladesh,Lord Sri Rama may give you… https://t.co/cMonJzFm8z

