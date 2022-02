यूक्रेन से आ रहे भारतीयों का एयरपोर्ट पर होगा स्वागत, केंद्रीय मंत्री करेंगे आगवानी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और वी मुरलीधरन (V. Muraleedharan) सरकारी चार्टर्ड उड़ानों के जरिए युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौट रहे भारतीयों की हवाई अड्डों पर अगवानी करेंगे.

Looking forward to receiving the Indian nationals safely evacuated from Ukraine at Mumbai airport.

Govt. is working in mission mode to ensure the safety of our citizens. pic.twitter.com/jYyScDKuEC

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 26, 2022