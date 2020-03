NirbhayaNyayDivas: निर्भया को दोषियों के फांसी के बाद किस नेता ने क्या कहा, यहां पढ़ें

नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी पर लटका दिया गया. विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता ने 16 दिसंबर 2012 को फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ क्रूर सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या की थी. आखिरकार 7 साल बाद निर्भया के दोषियों को उनके अपराध की सजा मिल गई.

निर्भया के दोषियों की फांसी के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की. महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी की सांसद और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया, 'आखिरकार निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई. हालांकि ऐसा होने में समय लगा लेकिन इसके साफ संदेश गया कि न्याय होकर रहेगा और इस तरीके के भयावह अपराधों को करने वाले कानून से बच नहीं सकते हैं.'

ये भी पढ़ें- #NirbhayaNyayDivas: क्या होगा दोषियों के कपड़ों और कमाई के पैसों का?

Finally, the Culprits in #NirbhayaCase are hung to death. Although it took a while for this to happen this has clearly sent a message that justice will be done, and there is no escaping the law and gallows in such horrendous crimes.

— Supriya Sule (@supriya_sule) March 20, 2020