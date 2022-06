President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव पर मायावती का बड़ा ऐलान, NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर किया ये फैसला

BSP to support Draupadi Murmu for President's post: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने कहा है कि वह आगामी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी की अहम बैठक के बाद देश के सर्वोच्च पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है.

मायावती का ऐलान

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, ‘हमने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है. हमारा यह फैसला न तो BJP या एनडीए के समर्थन में है और न ही विपक्ष यानी यूपीए के खिलाफ है, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला किया है.’

We've decided to support NDA's Presidential election candidate Droupadi Murmu. We've taken this decision neither in support of BJP or NDA nor against opposition but keeping our party and movement in mind: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/7QXbnVNXNj

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2022