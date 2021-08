ट्वीट के बाद फिर बढ़ीं Navjot Singh Sidhu की मुश्किलें, आज Sonia Gandhi से मिलेंगे Amarinder Singh

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) आज (10 अगस्त) दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात करेंगे. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की मुलाकात होने वाली है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को लेकर सोनिया गांधी से बातचीत करने आ रहे हैं. बता दें कि सिद्धू ने सोमवार (9 अगस्त) को एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोला था और राज्य में फैले नशे के मुद्दे को उठाया था. इसको लेकर सिद्धू ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और राज्य सरकार से सवाल पूछे थे.

नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, 'फरवरी 2018 में, एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू की अध्यक्षता में एसटीएफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 'स्टेटस रिपोर्ट' दायर की, जिसमें ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों और सबूतों की जांच की गई. बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और नशीले पदार्थों की तस्करी में अन्य के शामिल के मामले में रखे गए थे.'

अगले ट्वीट में सिद्धू ने कहा, 'हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एसटीएफ रिपोर्ट पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था. 23 मई 2018 को सरकार ने कोर्ट ओपिनियन-कम-स्टेटस रिपोर्ट के समक्ष दायर किया, जो अभी भी सीलबंद लिफाफे में कैद है. ढाई साल की देरी के बाद पंजाब के लोगों को और कितना इंतजार करना चाहिए?'

Hon’ble High Court had asked Punjab Govt to proceed as per law on the STF Report. On 23 May 2018 Govt filed before Court Opinion-cum-Status Report that still awaits the light of day in sealed envelope. After 2.5 years of delay, how much more the People of Punjab should wait ? 3/6

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) August 9, 2021