Valmiki Jayanti: इधर राहुल गांधी, उधर नायब सिंह सैनी... वाल्मीकि मंदिर पर क्यों फोकस हुई बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति?

Rahul Gandhi And Nayab Singh Saini : रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर गुरुवार को वाल्मीकि मंदिर में जाने, पूजा-अर्चना करने और लोगों को शुभकामनाएं देने को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में और हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नायाब सिंह सैनी ने पंचकूला में वाल्मीकि मंदिर में हाजिरी दी.

वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद राहुल गांधी ने दीं शुभकामनाएं

महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करने की तस्वीरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सबको शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'महाकाव्य रामायण के रचनाकार, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं. आज सुबह इस सुअवसर पर दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए. इस परिसर में महात्मा गांधी जी ने वाल्मीकि समाज के साथ काफी वक्त बिताया था - बापू निवास में कुछ समय रुककर प्रेरणा प्राप्त की. मानवता को प्रेम और करुणा युक्त सत्य, न्याय और समरसता का मार्ग दिखाने वाले महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी को शत् शत् नमन.'

शपथ ग्रहण से पहले पंचकूला में वाल्मीकि मंदिर पहुंचे CM नायब सिंह सैनी

दूसरी ओर, पंचकूला में शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नायब सिंह सैनी ने पूजा के बाद कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि की जयंती है. उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का काम किया और समाज को एक संदेश दिया. आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान वाल्मीकि के चरणों में पूजा करने का अवसर मिला है. मैं उनकी जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.

#WATCH | Panchkula: Haryana CM-designate Nayab Singh Saini says, "It is a matter of good fortune for me that today is the birth anniversary of Lord Valmiki. He worked to end the evils prevalent in the society and gave a message to the society. Today it is my good fortune that I… pic.twitter.com/PLZK5OtaXP

