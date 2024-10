माधबी बुच को जवाबदेही से बचाने के पीछे कौन है? राहुल गांधी और खरगे ने दागे सवाल पर सवाल

Madhabi Puri Buch: सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच भ्रष्टाचर के गंभीर आरोपों से घिरी हुई हैं. इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुच द्वारा संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जताने के बाद कुछ सवाल दागे हैं. उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हुए लिखा कि आखिर उन्हें पीएसी के प्रति जवाबदेह होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है.

राहुल गांधी ने लिखा कि माधवी बुच संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के समक्ष सवालों का जवाब देने में क्यों अनिच्छुक हैं? उन्हें पीएसी के प्रति जवाबदेह होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है?

1. Why is Madhabi Buch reluctant to answer questions before the Public Accounts Committee (PAC) of Parliament?

2. Who is behind the plan to protect her from being answerable to the PAC?

