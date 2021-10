इंदिरा गांधी को याद कर भावुक हुए राहुल, 'दादी ने कहा था मुझे कुछ हो जाए तो रोना मत'

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या और उनके अंतिम संस्कार के क्षणों को याद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि उनकी दादी ने अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले उनसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो रोना नहीं है. बता दें कि रविवार को इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि है और इस दिन यूट्यूब (Youtube) पर जारी एक वीडियो में राहुल ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार के दिन को अपने जीवन का दूसरा सबसे मुश्किल दिन बताया.

31 अक्टूबर को ही हुई थी इंदिरा की हत्या

बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सुरक्षा कर्मियों ने 1984 में 31 अक्टूबर के दिन ही गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस दिन राहुल ने उन्हें याद करते हुए कहा, ‘अपनी मृत्यु से पहले सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो रोना नहीं. मैं समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब था और 2-3 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गयी.’

'देश के लिए मरने का सबसे अच्छा तरीका'

‘विद लव, इन मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ग्रांडमदर, इंदिरा जी’ (With Love in memory of my beloved Grandmother, Indira Ji) शीर्षक से यूट्यूब पर जारी वीडियो में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘उन्हें एक तरह से आभास था कि उन्हें मार दिया जाएगा और मुझे लगता है कि घर में सभी को यह पता था. एक बार उन्होंने हमसे खाने की टेबल पर कहा था कि सबसे बड़ा अभिशाप किसी बीमारी से मरना होता है.’ राहुल ने कहा कि उनके नजरिए से शायद यह देश के लिए मरने का सबसे अच्छा तरीका था.

'मेरी दो मां रहीं'

इस वीडियो में राहुल ने ये भी कहा कि 'मेरी दो मां रहीं. एक सुपर मां जो मेरी दादी थीं जो मेरे पिता के नाराज होने पर मुझे बचाती थीं. दूसरी मेरी मां. वह दिन मेरे लिए मां के जाने जैसा था.' वीडियो में इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के दृश्य भी हैं जिनमें दादी के निधन पर रोते हुए बालक राहुल को देखा जा सकता है.

राहुल ने सुबह किया ये ट्वीट

इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार सुबह इंदिरा गांधी के स्मारक ‘शक्ति स्थल’ पर पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रहीं- उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणास्रोत है. नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि.’

