Viral: स्टंट दिखाते समय हो गया जानलेवा हादसा, Video देख कांप जाएगी आपकी रूह

Accident Viral Video: जब आप घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको सड़क सुरक्षा नियमों के तहत लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है. परिवार से अगर कोई भी बाहर जाता है तो सबसे पहले उसको यही बताया जाता है कि गाड़ी को ठीक से चलाएं. कोई भी स्टंटबाजी ना करें. जरा सी लापरवाही से इंसान की जान तक ले सकती है.

अक्सर लोगों को रैश ड्राइविंग बहुत पसंद होती है. आपने देखा होगा कि कई बार तो लोग कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं करते हैं. वहीं, दो-पहिया वाले लोग हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी लेकिन आज का वायरल वीडियो देखकर आप स्टंट करना तो दूर, जरा सी लापरवाही बरतना भी भूल जाएंगे.

आपने लोगों को सड़क पर देखा होगा कि कई लोग वायरल होने के लिए कभी बाइक तो कभी कार को लेकर अजीबोगरीब ही स्टंट करने लगते हैं. ये स्टंटबाज के साथ-साथ आस-पास से होकर गुजरने वालों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं. रील्स-शॉर्ट्स के चक्कर में लोग जानलेवा स्टंट करने लगते हैं.

आज का वायरल वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक शख्स कार के साथ स्टंट कर रहा है. वह खूब भरी सड़क पर कभी दाएं, कभी बाएं गाड़ी करता है. तभी वीडियो में ऐसा हो जाता है, जो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. उसकी कार डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हो जाती है. गाड़ी से धुंआ निकलने लगता है.

Drive safe guys: Live road accident video on Punjab's Nawanshahr-Phagwara National Highway, Swift car crashed into divider while doing stunt on the road. pic.twitter.com/MYs7hjijol

— Tarun (@dreamthatworks) February 16, 2023